2019-01-29T15:21:40+03:00
Спорт

Федор Смолов рассказал, почему скрылся с места ДТП в Краснодаре

Футболист заявил, что испугался из-за просроченного водительского удостоверения
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Федор Смолов разбил машину в центре Краснодара 1 августаФедор Смолов разбил машину в центре Краснодара 1 августа
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Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал, почему скрылся с места ДТП в центре кубанской столицы. Авария с участием BMW M5 First Edition футболиста произошла ночью 1 августа, тогда Смолов не справился с управлением и на большой скорости через встречную полосу влетел в дорожные ограждения.

- Я побоялся, что из-за просроченных прав мне, скорее всего, не выплатит страховая. А утром позвонил юристу, посоветовался и поехал писать объяснительную, - рассказал Федор Смолов в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

Дело о нарушении правил дорожного движения рассмотрели 9 августа в Октябрьском районном суде Краснодара.

- Федор Михайлович не смог явиться в суд, потому что находится в служебной командировке. Он полностью признает свою вину, и уже возместил ущерб в полном объеме за повреждение городских ограждений. Это 58 тысяч рублей, - сказала его представитель.

В материалах дела, озвученных судьей, говорилось, что удар подушкой безопасности в голову Федора был сильный, но, чтобы не нарушать антидопинговых правил, в больницу футболист так и не обратился. С места ДТП его увез товарищ.

В итоге Смолова лишили прав на год. Это минимальное наказание, которое Фемида могла применить по отношению к футболисту.

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