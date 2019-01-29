Федор Смолов рассказал, почему скрылся с места ДТП в Краснодаре
Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал, почему скрылся с места ДТП в центре кубанской столицы. Авария с участием BMW M5 First Edition футболиста произошла ночью 1 августа, тогда Смолов не справился с управлением и на большой скорости через встречную полосу влетел в дорожные ограждения.
- Я побоялся, что из-за просроченных прав мне, скорее всего, не выплатит страховая. А утром позвонил юристу, посоветовался и поехал писать объяснительную, - рассказал Федор Смолов в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.
Дело о нарушении правил дорожного движения рассмотрели 9 августа в Октябрьском районном суде Краснодара.
- Федор Михайлович не смог явиться в суд, потому что находится в служебной командировке. Он полностью признает свою вину, и уже возместил ущерб в полном объеме за повреждение городских ограждений. Это 58 тысяч рублей, - сказала его представитель.
В материалах дела, озвученных судьей, говорилось, что удар подушкой безопасности в голову Федора был сильный, но, чтобы не нарушать антидопинговых правил, в больницу футболист так и не обратился. С места ДТП его увез товарищ.
В итоге Смолова лишили прав на год. Это минимальное наказание, которое Фемида могла применить по отношению к футболисту.