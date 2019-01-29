Кубань отметит вывод советских войск из Афганистана

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-29T15:33:00+03:00

Это событие произошло 30 лет назад

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На Кубани пройдут торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 12 февраля состоится основное краевое торжественное собрание и праздничный концерт запланированы. Помимо этого, во всех районах Кубани пройдут уроки мужества, концерты и кинопоказы.

- В частности, до конца февраля в Краснодарском крае будет проводиться конкурс среди школьников на лучший рисунок, сочинение, стихотворение, посвященные подвигам советских воинов в Афганистане. Также организуют уроки мужества, которые проведут ветераны боевых действий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Помимо прочего, в муниципалитетах пройдут тематические кинопоказы художественных и документальных фильмов. Также на Кубани проверят состояние и приведут в порядок все мемориалы и захоронения воинов-интернационалистов. Всего в крае насчитывается более 500 таких объектов.