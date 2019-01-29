2019-01-29T15:33:00+03:00
Общество

Кубань отметит вывод советских войск из Афганистана

Это событие произошло 30 лет назад
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

На Кубани пройдут торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 12 февраля состоится основное краевое торжественное собрание и праздничный концерт запланированы. Помимо этого, во всех районах Кубани пройдут уроки мужества, концерты и кинопоказы.

- В частности, до конца февраля в Краснодарском крае будет проводиться конкурс среди школьников на лучший рисунок, сочинение, стихотворение, посвященные подвигам советских воинов в Афганистане. Также организуют уроки мужества, которые проведут ветераны боевых действий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Помимо прочего, в муниципалитетах пройдут тематические кинопоказы художественных и документальных фильмов. Также на Кубани проверят состояние и приведут в порядок все мемориалы и захоронения воинов-интернационалистов. Всего в крае насчитывается более 500 таких объектов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередной офис врача общей практики открыли в Курганинском районе
В Краснодаре продолжается генеральная уборка
Кубань выводят на чистую воду
Федор Смолов рассказал, почему скрылся с места ДТП в Краснодаре
В Сочи совершил экстренную посадку самолет рейса Санкт-Петербург-Анталья
В администрации Сочи представили новых управленцев
ВТБ и компания "Связной": "Евросеть" запустила сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
На Кубани выросло производство молока
В Армавире задержали подозреваемого в разбое
В Новороссийске откроют первый детский оздоровительный лагерь
В Краснодаре полицейский покончил с собой
Жителя Краснодара отдадут под суд за устроенное пьяное ДТП
В Абхазии монахи 13 монастырей Афона не поедут на церемонию назначения главы Православной церкви Украины
Объекты потребсферы Кубани перечислили в бюджет почти 36 млрд рублей налогов
Компания АСК в 2018 г. увеличила масштабы строительства в 1,8 раза
Вице-мэра Краснодара Сергей Лузинов покинул свой пост
В Краснодаре стартовал конкурс социальной рекламы
В Сочи поймали вора, который украл мобильных телефонов на 1 миллион рублей
В Краснодаре планируют построить 11 новых школ и детских садов
В Краснодаре нашли мумифицированное тело мужчины
Под Кореновском столкнулись два грузовика: мужчину зажало в кабине
В 2018 году на Кубани на 35,4% увеличился миграционный прирост
В Краснодаре на улице Новокузнечной ограничили движение транспорта
В Краснодаре под колёса поезда попала молодая девушка
В краснодарском посёлке Знаменском произошёл пожар
В старых домах Краснодара установят противопожарную сигнализацию