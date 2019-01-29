2019-01-29T16:06:34+03:00
Общество

Кубань выводят на чистую воду

В крае за 6 лет реконструировали и построили 130 км водопроводов
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани реализуют региональный проект «Качество питьевой воды». Он предполагает увеличение к 2024 году долю жителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 96,6%. Чтобы достичь запланированных показателей, в крае реконструируют старые и строят новые водопроводные сети. В частности, к концу 2019 года в регионе приведут в порядок около 20 км водопроводов.

- В этом году построят водозабор в хуторе Заря, а также магистральный водовод из Армавира в село Вольное Успенского района. В данный момент централизованное водоснабжение в этих населенных пунктах отсутствует. Чтобы реализовать эти проекты выделят 90 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ожидается, что до 2024 года на проект «Качество питьевой воды» из федерального бюджета Кубань получит 2,5 млрд рублей.

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