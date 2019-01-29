В Краснодаре продолжается генеральная уборка

СЕГОДНЯ 16:28 2019-01-29T16:28:05+03:00

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В Краснодаре продолжается уборка мусора с территории контейнерных площадок. На сегодняшний день специалисты городских служб привели в порядок порядка 300 объектов. С помощью специальной техники убрали и утилизировали более 2 тыс. куб. м мусора.

- Сейчас количество специалистов и техники, привлеченных к генеральной уборке кубанской столицы решено увеличить. Также будет проводиться работа с гражданами – жителям Краснодара объяснят правила утилизации твердых бытовых отходов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Сейчас к работе приступила подрядная организация, которая занимается уборкой и утилизацией автопокрышек.

Отметим, на сайте администрации Краснодара krd.ru работает специальный раздел, где можно не только проследить за ходом уборки, но и оставить заявление о скопившемся мусоре.