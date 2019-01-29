2019-01-29T16:41:03+03:00
Общество

Очередной офис врача общей практики открыли в Курганинском районе

Новый ВОП начал функционировать в Воздвиженском сельском поселении
Максим ОСОКИН
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фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяфото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Курганинском районе открыли третий офис врача общей практики. Благодаря этому своевременную первичную медицинскую помощь смогут получать почти 2,5 тысяч жителей Воздвиженского сельского поселения, из которых более 350 – дети.

– В новом здании функционирует кабинет врача общей практики, прививочный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты и дневной стационар. Помимо этого, обустроена комфортная зона ожидания для пациентов, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения региона.

Отметим, возведение здания началось в 2018 году. На реализацию проекта выделили более 9 млн рублей из бюджетов различных уровней. Также были перепроектированы водопроводные и электрические сети, чтобы обеспечить здание ВОПа коммунальными ресурсами, а прилегающую к медучреждению улицу заасфальтировали.

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