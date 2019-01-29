2019-01-29T17:42:24+03:00
Экономика

На Кубани активно кредитуют начинающих бизнесменов

В этом году краевой фонд микрофинансирования увеличил максимальную сумму займов
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Бизнесмены, осуществляющие деятельность на территории Краснодарского края, активно прибегают к кредитам от регионального фонда микрофинансирования. В этом году размер максимальной суммы по таким займам, как «Бизнес оборот», «Бизнес-Инвест», «Фермер», «НовоТех», «Развитие и инновации», «Промышленник», «С/Х Кооператив» и «Отельер» вырос с 3 до 5 млн рублей.

- Это стало возможным, благодаря вступлению в силу поправок в федеральный закон о микрофинансовых организациях. Увеличение максимальной суммы займов должно благоприятно сказаться на бизнес-климате в регионе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2018 году Краевой фонд микрофинансирования выдал 593 займа. Их общая сумма превысила 900 млн рублей. Больше всего к услугам фонда прибегали предприятия сельскохозяйственного сектора Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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