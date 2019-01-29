Краснодарских школьников ждут в городском военном авиационном училище летчиков

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-29T18:13:28+03:00

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Краснодарское военное авиационное училище летчиков приглашает учеников старших классов и их родителей, а также призывников на День открытых дверей. Мероприятие начнется в 9:30 3 февраля. Всех желающих ждут в этот день на контрольно-пропускном пункте № 1 училища по адресу: ул. им. Дзержинского, 135.

- Гости училища смогут встретиться с командованием учебного заведения. Для посетителей устроят экскурсии по казармам, аэродрому, а также покажут столовую, спортивный и учебно-тренировочный комплексы, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, история Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков началась с 30-й военной школы пилотов в г. Чите. В 1939 году школе присвоили имя Героя Советского Союза А. К. Серова. За все годы существования из стен училища вышли свыше 26 тысяч специалистов, из них более 17 тыс. летчиков. В том числе, 5 дважды Героев Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, 8 летчиков-космонавтов и 23 летчика-испытателя.

ИСТОЧНИК KP.RU