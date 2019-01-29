2019-01-29T18:30:12+03:00
Происшествия

Краснодарские спасатели ищут источник шума в районе ТЭЦ

Очевидцы сообщают о грохоте и клубах дыма
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Спасатели ничего не обнаружили на месте возможного ЧПСпасатели ничего не обнаружили на месте возможного ЧП
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29 января в районе улицы Трамвайной в Краснодаре горожане заметили необычное скопление пожарных и спасательных машин МЧС.

В это же время в соцсетях появились сообщения о необычном шуме на ТЭЦ, который длился более 10 минут, в это же время с территории поднимались клубы дыма или пара. Однако прибывшие на место спасатели ничего не обнаружили.

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На ТЭЦ прямо сейчас что-то очень сильно громыхает, поступает очень много сообщений о странных громких звуках.
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- На пульт диспетчера 01 в 17:37 Краснодарского пожарно спасательного гарнизона поступило сообщение о происшествии по адресу улица Трамвайная. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России. Прибывшие подразделения пожарно спасательного гарнизона по внешним признакам ничего не обнаружили. Проводится объезд и осмотр территории. Информация уточняется, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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