Еще на одной улице Краснодара запретят остановку машин

СЕГОДНЯ 18:42 2019-01-29T18:42:54+03:00

Теперь оставить авто нельзя будет на ул. Им. Горького

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В Краснодаре изменят организацию дорожного движения по ул. Горького на участке от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова. С 1 марта здесь запретят остановку и стоянку транспортных средств, для чего установят соответствующие знаки.

- Данное нововведение обусловлено тем, что по ул. Горького проложены трамвайные пути. Припаркованные автомобили часто становятся причиной затруднений движения или полной остановки вагонов. Запрет на парковку транспортных средств позволит избежать задержек в движении общественного транспорта и повысит общий уровень безопасности дорожного движения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Водителям нужно быть внимательными при проезде по участку ул. им. Горького, где начнут действовать запрещающие дорожные знаки. Все припаркованные автомобили будут эвакуированы на штрафстоянку, а на их владельцев наложен административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU