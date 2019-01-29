Кубань готовится к участию в Инвестиционном форуме в Сочи

СЕГОДНЯ 19:25 2019-01-29T19:25:20+03:00

Здесь, в частности, презентуют инвестиционные проекты Черноморской экономической зоны

Изменить размер текста: A A

В Сочи 14-15 февраля пройдет Российский инвестиционный форум-2019. Краснодарский край на мероприятии представит ряд крупных инвестпроектов в Черноморской экономической зоне.

- В частности, город-курорт Анапа презентует строительства винодельческого завода и закладки виноградников. Предприятие сможет выпускать до 15,5 млн бутылок шампанского и игристых вин и 6,5 млн бутылок тихого вина в год. На реализацию проекта потребуется порядка 3,5 млрд рублей, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на РИФ-2019 будет представлен проект строительства нового аэровокзального комплекса в Геленджике стоимостью 4 млрд рублей. Терминал сможет принимать до миллиона пассажиров в год.

Стоит напомнить, что Черноморская экономическая зона включает в себя территории Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсинского и Темрюкского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU