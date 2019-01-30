В Сочи водитель на Lada Priora сбил 6-летнюю девочку
В Сочи в Хостинском районе 29 января около 15:30 произошла авария.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки Lada Priora ехал по улице 50 лет СССР, во дворе многоквартирного дома он сбил 6-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из подъезда.
После столкновения он не помог ребенку, а скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Потерпевшая получила ушибленные раны мягких тканей, ее здоровью ничего не угрожает.
- Сейчас правоохранители ищут автомобиль и водителя. Со слов очевидцев, это была Lada Priora, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в Краснодаре завершили расследование в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло смерть двоих человек.
ИСТОЧНИК KP.RU