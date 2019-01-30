В Сочи водитель на Lada Priora сбил 6-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:14 2019-01-30T07:14:07+03:00

Он скрылся с места ДТП

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В Сочи в Хостинском районе 29 января около 15:30 произошла авария.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Lada Priora ехал по улице 50 лет СССР, во дворе многоквартирного дома он сбил 6-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из подъезда.

После столкновения он не помог ребенку, а скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Потерпевшая получила ушибленные раны мягких тканей, ее здоровью ничего не угрожает.

- Сейчас правоохранители ищут автомобиль и водителя. Со слов очевидцев, это была Lada Priora, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре завершили расследование в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло смерть двоих человек.

ИСТОЧНИК KP.RU