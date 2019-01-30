Следствие по уголовному делу первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита завершено

СЕГОДНЯ 07:42 2019-01-30T07:42:54+03:00

Он не признает себя виновным

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- Завершено следствие по уголовному делу в отношении экс-чиновника Мугдина Чермита. Материалы из краевого СУ СК РФ направили в прокуратуру, - рассказал источник в правоохранительных органах.

18 апреля 2018 года бывшего первого вице-мэра Сочи задержали на рабочем месте. Вечером того же дня он был взят под стражу.

Чиновник обвиняется в превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство ООО «Родина», а также он подписал необходимые бумаги на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ООО «Ливадия».

По версии следствия, чиновник выдал разрешения застройщикам, зная о том, что представленная ими документация не соответствует нормативам.

ООО «Ливадия» представила в мэрию решение суда, по которому ей должны были разрешить ввести в эксплуатацию дом, построенный с превышением этажности. В 2016 году бывший вице-мэр согласовал документы ООО «Родина», они оказались поддельными.

В отношении экс-чиновника возбудили уголовные дела о превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство и при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ. Материалы дела направили в прокуратуру Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения.

Он не признает себя виновным и настаивает на том, что у него не было оснований отказать в выдаче разрешений.

Напомним, Мугдин Чермит находился в должности первого вице-мэра Сочи с 2016 года, он курировал городское хозяйство и земельный контроль, в том числе борьбу с самовольным строительством.

ИСТОЧНИК KP.RU