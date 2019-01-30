2019-01-30T08:09:59+03:00
Общество

В Краснодарском крае одобрили общественные инициативы

29 января прошло заседание совета законодателей
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЗСКФото: пресс-служба ЗСК
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На Кубани одобрили общественные инициативы. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 29 января рассмотрели их и некоторые планируют выносить на федеральный уровень.

Они обсудили внесение изменений в закон «О связи». Сейчас в регионе около 350 населенных пунктов с неустойчивым сигналом связи или с полным ее отсутствием.

В рамках проекта органы самоуправления муниципальных районов и городских округов будут оказывать содействие операторам при строительстве сооружений связи.

Также на заседании рассмотрели возможность изменить федеральный закон о сокращении неформальной занятости населения. Из-за это часть доходов не поступает в НДФЛ, который составляет 34 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края.

Обсудили и то, что в КоАП нужно ввести новый состав правонарушения и ответственность за них. Они касаются несвоевременного предоставления в Федеральную инспекцию труда сведений об уклонении от оформления трудового договора.

На заседании рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон «Об отходах производства и потребления».

Они решат проблемы с поиском источников финансирования вывоза мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам.

- Рассмотренные общественные инициативы направят в Госдуму,- рассказали в пресс-службе ЗСК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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