В Краснодарском крае одобрили общественные инициативы
На Кубани одобрили общественные инициативы. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 29 января рассмотрели их и некоторые планируют выносить на федеральный уровень.
Они обсудили внесение изменений в закон «О связи». Сейчас в регионе около 350 населенных пунктов с неустойчивым сигналом связи или с полным ее отсутствием.
В рамках проекта органы самоуправления муниципальных районов и городских округов будут оказывать содействие операторам при строительстве сооружений связи.
Также на заседании рассмотрели возможность изменить федеральный закон о сокращении неформальной занятости населения. Из-за это часть доходов не поступает в НДФЛ, который составляет 34 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края.
Обсудили и то, что в КоАП нужно ввести новый состав правонарушения и ответственность за них. Они касаются несвоевременного предоставления в Федеральную инспекцию труда сведений об уклонении от оформления трудового договора.
На заседании рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон «Об отходах производства и потребления».
Они решат проблемы с поиском источников финансирования вывоза мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам.
- Рассмотренные общественные инициативы направят в Госдуму,- рассказали в пресс-службе ЗСК.
ИСТОЧНИК KP.RU