2019-01-30T08:30:10+03:00
Общество

Пассажиры рейса Воронеж – Сочи пожаловались на «дождь» на борту самолета

Александра ПОДУШКО
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Пассажиры рейса Воронеж – Сочи пожаловались на «дождь» на борту самолетаПассажиры рейса Воронеж – Сочи пожаловались на «дождь» на борту самолетаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пассажиры, которые летели из Воронежа в Сочи, пожаловались на то, что во время взлета и посадки с потолка самолета Bombardier CRJ200 текла вода.

Необычное явление в виде «осадков» повторилось дважды: вначале во время взлета в Воронеже, а потом непосредственно перед посадкой в Сочи. К счастью, необъяснимые осадки не помешали удачному приземлению.

- Скорее всего, конденсат образовался из-за перепада температур. На борту находилось более 40 пассажиров, - сообщил источник в экстренных службах.

Компания «Руслайн», которой принадлежит самолет, подтвердила, что инцидент произошел из-за скопления конденсата на внутренней обшивке самолета. Там отметили, что никакой опасности для пассажиров это не представляет.

Напомним, дебошира, которого сняли с рейса Санкт-Петербург – Анталия, задержала полиция. На 33-летнего мужчину завели уголовное дело за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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