Пассажиры рейса Воронеж – Сочи пожаловались на «дождь» на борту самолета
Пассажиры, которые летели из Воронежа в Сочи, пожаловались на то, что во время взлета и посадки с потолка самолета Bombardier CRJ200 текла вода.
Необычное явление в виде «осадков» повторилось дважды: вначале во время взлета в Воронеже, а потом непосредственно перед посадкой в Сочи. К счастью, необъяснимые осадки не помешали удачному приземлению.
- Скорее всего, конденсат образовался из-за перепада температур. На борту находилось более 40 пассажиров, - сообщил источник в экстренных службах.
Компания «Руслайн», которой принадлежит самолет, подтвердила, что инцидент произошел из-за скопления конденсата на внутренней обшивке самолета. Там отметили, что никакой опасности для пассажиров это не представляет.
Напомним, дебошира, которого сняли с рейса Санкт-Петербург – Анталия, задержала полиция. На 33-летнего мужчину завели уголовное дело за хулиганство.
ИСТОЧНИК KP.RU