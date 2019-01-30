В некоторых районах края температура поднимется до 15 градусов
На Кубани, по данным краевого гидрометцентра, 30 января ночью и утром ожидаются слабые гололедно-изморозевые явления. Без осадков, местами возможен туман.
Ветер восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +4 до -1 градусов, при прояснении до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов тепла, местами до 14 градусов.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов.
В краевой столице осадков не ожидается. В низинах и у водоемов туман. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0...+2 градусов, днем 10-12 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU