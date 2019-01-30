2019-01-30T09:33:54+03:00
Общество

В аэропорту Краснодара из-за плохой видимости задержаны несколько рейсов

С пассажирами работают представители авиакомпаний
Александра ПОДУШКО
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В аэропорту Краснодара из-за плохой видимости задержаны два рейсаВ аэропорту Краснодара из-за плохой видимости задержаны два рейсаФото: Архив "КП"
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- В аэропорту Краснодара в среду, 30 января, из-за плохой видимости задержаны несколько авиарейсов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

- По данным на 08:00, на прилёт и вылет в Международный аэропорт Краснодара задержано два рейса. Причиной стал туман в районе аэропорта, - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным онлайн-табло аэропорта Пашковского, не вылетели рейсы в Москву и Ташкент.

Утренние отправления «Аэрофлота» в Шереметьево задержаны до 12:20, 12:30 и 12:40. Самолет в Ташкент «Уральских авиалиний», назначенный на 4:20, вылетит в 11:30.

С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Напомним, дебошира, которого сняли с рейса Санкт-Петербург – Анталия, задержала полиция. На 33-летнего мужчину завели уголовное дело за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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