В аэропорту Краснодара из-за плохой видимости задержаны несколько рейсов
- В аэропорту Краснодара в среду, 30 января, из-за плохой видимости задержаны несколько авиарейсов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.
- По данным на 08:00, на прилёт и вылет в Международный аэропорт Краснодара задержано два рейса. Причиной стал туман в районе аэропорта, - сказал сотрудник пресс-службы.
По данным онлайн-табло аэропорта Пашковского, не вылетели рейсы в Москву и Ташкент.
Утренние отправления «Аэрофлота» в Шереметьево задержаны до 12:20, 12:30 и 12:40. Самолет в Ташкент «Уральских авиалиний», назначенный на 4:20, вылетит в 11:30.
С пассажирами работают представители авиакомпаний.
Напомним, дебошира, которого сняли с рейса Санкт-Петербург – Анталия, задержала полиция. На 33-летнего мужчину завели уголовное дело за хулиганство.
ИСТОЧНИК KP.RU