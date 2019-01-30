Выяснился источник шума на Краснодарской ТЭЦ

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-30T09:25:57+03:00

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- На Краснодарской ТЭЦ произошел выброс пара, который сопровождался очень громким звуком. Сейчас все работает в штатном режиме, возгораний нет, - сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.

Напомним, 29 января в районе улицы Трамвайной в Краснодаре горожане заметили необычное скопление пожарных и спасательных машин МЧС.

В это же время в соцсетях появились сообщения о необычном шуме на ТЭЦ, который длился более 10 минут, в это же время с территории поднимались клубы дыма или пара. Однако прибывшие на место спасатели ничего не обнаружили.

- Нужно понимать, что в случае поступления сигнала о возможных происшествиях на стратегических объектах или объектах с массовым пребыванием людей, происходит немедленное реагирование по повышенному номеру вызова. К месту немедленно отправляется максимально возможное количество техники, - сказал начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU