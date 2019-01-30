2019-01-30T09:25:57+03:00
Общество

Выяснился источник шума на Краснодарской ТЭЦ

Сработал клапан избыточного давления
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

- На Краснодарской ТЭЦ произошел выброс пара, который сопровождался очень громким звуком. Сейчас все работает в штатном режиме, возгораний нет, - сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.

Напомним, 29 января в районе улицы Трамвайной в Краснодаре горожане заметили необычное скопление пожарных и спасательных машин МЧС.

В это же время в соцсетях появились сообщения о необычном шуме на ТЭЦ, который длился более 10 минут, в это же время с территории поднимались клубы дыма или пара. Однако прибывшие на место спасатели ничего не обнаружили.

- Нужно понимать, что в случае поступления сигнала о возможных происшествиях на стратегических объектах или объектах с массовым пребыванием людей, происходит немедленное реагирование по повышенному номеру вызова. К месту немедленно отправляется максимально возможное количество техники, - сказал начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ выдал аграриям Кубани 2,9 млрд рублей льготных кредитов
В Темрюкском районе мужчина подозревается в убийстве 91-летнего пенсионера
В парках Сочи растения готовят к курортному сезону
В Краснодаре открыли новый муниципальный спортзал для занятий единоборствами
На Кубани пограничники обнаружили незаконно установленные сети
В Усть-Лабинском районе мужчина выхватил из рук девушки телефон и скрылся
Суд отменил продление ареста первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину
В аэропорту Краснодара из-за плохой видимости задержаны несколько рейсов
В некоторых районах края температура поднимется до 15 градусов
Пассажиры рейса Воронеж – Сочи пожаловались на «дождь» на борту самолета
В Краснодарском крае одобрили общественные инициативы
Следствие по уголовному делу первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита завершено
В Сочи водитель на Lada Priora сбил 6-летнюю девочку
Кубань готовится к участию в Инвестиционном форуме в Сочи
Еще на одной улице Краснодара запретят остановку машин
Краснодарские спасатели ищут источник шума в районе ТЭЦ
Краснодарских школьников ждут в городском военном авиационном училище летчиков
На Кубани активно кредитуют начинающих бизнесменов
Очередной офис врача общей практики открыли в Курганинском районе
В Краснодаре продолжается генеральная уборка
Кубань выводят на чистую воду
Кубань отметит годовщину вывода советских войск из Афганистана
Федор Смолов рассказал, почему скрылся с места ДТП в Краснодаре
В Сочи совершил экстренную посадку самолет рейса Санкт-Петербург-Анталья
В администрации Сочи представили новых управленцев