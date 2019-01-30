СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-30T09:54:50+03:00

В Усть-Лабинском районе мужчина выхватил из рук девушки телефон и скрылся Фото: Архив "КП"

Он проведет в колонии строгого режима 2 года и 6 месяцев

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В полицию Усть-Лабинского района с сообщением о грабеже обратилась местная жительница. Девушка рассказала, что на одной из улиц города ее преследовал неизвестный мужчина. Вскоре он обхватил ее правой рукой за шею, выхватил из левой телефон и скрылся. Стоимость мобильника около шести тысяч рублей.

Правоохранители со слов потерпевшей составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам.

Вскоре полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Ранее судимого 34-летнего местного жителя полицейские задержали и доставили в отдел полиции.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд. Мужчину признали виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU