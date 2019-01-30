2019-01-30T10:15:35+03:00
Происшествия

На Кубани пограничники обнаружили незаконно установленные сети

Они предотвратили ущерб биоресурсам в размере 90 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пограничники обнаружили незаконно установленные сетиНа Кубани пограничники обнаружили незаконно установленные сетиФото: Архив "КП"
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В районе Ачуевской косы в морской акватории пограничный наряд зафиксировал судно, с которого производилась незаконная установка сетей. Было принято решение направить в указанный район пограничный сторожевой катер для проверки.

- Сотрудники произвели траление и извлекли 12 жаберных сетей, общая длина которых составила 550 метров. Из них извлекли 130 особей пеленгаса, выпустили в естественную среду обитания. Пограничники предотвратили ущерб биоресурсам в размере 90 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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