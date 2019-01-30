2019-01-30T10:45:10+03:00
Общество

В Краснодаре открыли новый муниципальный спортзал для занятий единоборствами

В нем уже занимаются 36 детей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре в муниципальном помещении по улице Старокубанской появился новый спортивный зал. Площадь на первом этаже раньше сдавали в аренду. Помещения отремонтировали, и сейчас в новом спортзале занимаются уже 36 детей из близлежащих домов.

Во время рабочего объезда глава Краснодара Евгений Первышов уже посетил это место.

- Открытие новых спортивных залов, развитие спорта шаговой доступности - один из приоритетов нашей работы. И для этого мы стараемся использовать все возможности, - сказал глава города Евгений Первышов.

Он также отметил, что возможные для освобождения помещения переоборудуют и задействуют для социально-значимых направлений - спортивных залов, филиалов школ искусств или центров дополнительного образования.

- Общая площадь нового спортивного зала - 511 квадратных метров, одновременно здесь могут заниматься до 100 человек. Занятия уже посещают 36 детей школьного возраста, их тренируют 3 педагога. Здесь ребята могут научиться боксу и кикбоксингу. Планируют открыть секцию тайского бокса, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В здании 4 зала -2 для бокса, остальные - тренажёрные залы. Также имеется женская и мужская раздевалки с душевыми комнатами, тренерская и комната для кабинета медработника.

Предполагается, что с 8:00 до 20:00 здесь будут заниматься школьники, а с 20:00 уже взрослые. Все тренировки бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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