В парках Сочи растения готовят к курортному сезону

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-30T10:57:30+03:00

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В парках города-курорта растения готовят к курортному сезону. Уже сейчас необходимо начали обрезку деревьев и кустарников, высаживают саженцы. Все работы нужно успеть провести до начала процесса сокодвижения. Благоустройство проводят в «Дендрарии» и парке «Южные культуры».

Высадят около 3000 растений. В «Дендрарии» обновят зеленые бордюры, полонят красоты парка более тысячи новых саженцев. Там будут и редкие для сочинского региона виды.

Сразу после обрезки специалисты начнут высаживать саженцы. В «Дендрарии» начнется реконструкция розария в саду непрерывного цветения.

- В парке «Южные культуры» также обрежут кустарники и цветущие растения до начала периода их роста. Затем обновят бордюрные растения и посадят саженцев. В их числе будет целая азиатская коллекция, на одной из аллей появятся сакуры, - сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU