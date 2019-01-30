2019-01-30T11:11:05+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе мужчина подозревается в убийстве 91-летнего пенсионера

Он сам сознался в совершенном преступлении
Александра ПОДУШКО
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В Темрюкском районе мужчина подозревается в убийстве 91-летнего пенсионераВ Темрюкском районе мужчина подозревается в убийстве 91-летнего пенсионераФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Темрюкском районе в отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по подозрению в убийстве 91-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием установлено, что пенсионер был членом одного из кредитных потребительских кооперативов, там он хранил свои сбережения.

Установлено, что в декабре 2018 года к нему в дом по улице Школьной поселка Сенного приехал руководитель этой организации. Он хотел, чтобы пожилой мужчина подписал финансовые документы. Местный житель, заподозрил, что его хотят обмануть, и отказался. Из-за этого произошел конфликт. Злоумышленник ударил удар молотком, найденным на месте, по голове мужчину. От травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый при помощи ножа и ножовки расчленил тело погибшего и поместил в пакеты. Их он отвез к мусорным контейнерам на одной из улиц города Темрюка и оставил там.

Злоумышленник сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.

- С участием следователя-криминалиста СКР по краю проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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