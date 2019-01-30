ВТБ выдал аграриям Кубани 2,9 млрд рублей льготных кредитов

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-30T11:20:11+03:00

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В 2018 году в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ ВТБ в Краснодарском крае подписал с предприятиями АПК 46 кредитных соглашений на общую сумму 2,9 млрд рублей, из которых уже выдано свыше 1,9 млрд рублей.

Большую часть предоставленного финансирования (68%) компании направили на проведение агротехнических работ в округе, а треть средств использована на реализацию инвестиционных программ (приобретение сельхозтехники, строительство и реконструкцию объектов сельскохозяйственной инфраструктуры).

«Среди наших клиентов традиционно основную долю занимают агропромышленные предприятия, что обусловлено спецификой региона. Возможность получения заемных средств на льготных условиях позволяет им реализовывать свои текущие и долгосрочные планы, укрепляя тем самым экономику Кубани. В текущем году мы продолжим вести активную работу в этом приоритетном для нас направлении»,- отметил Виктор Тусиков, управляющий банком ВТБ в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU