В Краснодаре выросла цена на услуги по уборке снега
Эксперты Авито проанализировали рынок услуг по уборке снега. Специалисты установили, что в Краснодаре в январе 2019 года ценник на этот вид деятельности вырос на 23 процента по сравнению с прошлым годом.
- Краевая столица находится на 21 месте по доступности этой услуги. Заплатить за один час уборки придется примерно 1 188 рублей. Дороже только в Москве - 2 061 рублей и Санкт-Петербурге -1 879 рублей, - сообщили в пресс-службе Авито.
Дешевле всего услуга по уборке снега в Волгограде – в среднем 371 рубль. Потом Ульяновск - 432 рубля и Барнаул, где придется заплатить за один час примерно 455 рублей.
По России средний ценник составляет 811 рублей.
По данным специалистов Авито, наибольшей востребованностью услуга по пользуется в Саратове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU