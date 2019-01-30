СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-30T11:28:11+03:00

В Краснодаре выросла цена на услуги по уборке снега Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Он увеличилась на 23 процента по сравнению с прошлым годом

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Эксперты Авито проанализировали рынок услуг по уборке снега. Специалисты установили, что в Краснодаре в январе 2019 года ценник на этот вид деятельности вырос на 23 процента по сравнению с прошлым годом.

- Краевая столица находится на 21 месте по доступности этой услуги. Заплатить за один час уборки придется примерно 1 188 рублей. Дороже только в Москве - 2 061 рублей и Санкт-Петербурге -1 879 рублей, - сообщили в пресс-службе Авито.

Дешевле всего услуга по уборке снега в Волгограде – в среднем 371 рубль. Потом Ульяновск - 432 рубля и Барнаул, где придется заплатить за один час примерно 455 рублей.

По России средний ценник составляет 811 рублей.

По данным специалистов Авито, наибольшей востребованностью услуга по пользуется в Саратове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU