2019-01-30T11:42:11+03:00
Происшествия

На Кубани на железнодорожной станции нашли тело молодого человека

Рядом в бессознательном состоянии обнаружили еще одного парня
Александра ПОДУШКО
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Место происшествия. Фото: пресс-служба Южного СУТ РоссииМесто происшествия. Фото: пресс-служба Южного СУТ России
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В Краснодаре проводится процессуальная проверка по факту гибели 20-летнего рабочего фирмы ООО «Строй Гора», на строящемся объекте «Пост ЭЦ» станции Тимашевская.

Место происшествия. Фото: пресс-служба Южного СУТ России

Место происшествия. Фото: пресс-служба Южного СУТ России

По предварительным данным, 29 января в пожарном резервуаре было обнаружено тело молодого человека, без признаков насильственной смерти. Там же в бессознательном состоянии находился еще один 19-летний парень. Его доставили в центральную районную больницу Тимашевска. Предварительно молодые люди отравились угарным газом.

- Место происшествия осмотрели. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе Южного СУТ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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