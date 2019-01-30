На Кубани на железнодорожной станции нашли тело молодого человека
В Краснодаре проводится процессуальная проверка по факту гибели 20-летнего рабочего фирмы ООО «Строй Гора», на строящемся объекте «Пост ЭЦ» станции Тимашевская.
Место происшествия. Фото: пресс-служба Южного СУТ России
По предварительным данным, 29 января в пожарном резервуаре было обнаружено тело молодого человека, без признаков насильственной смерти. Там же в бессознательном состоянии находился еще один 19-летний парень. Его доставили в центральную районную больницу Тимашевска. Предварительно молодые люди отравились угарным газом.
- Место происшествия осмотрели. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе Южного СУТ России.
ИСТОЧНИК KP.RU