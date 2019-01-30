СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-30T12:01:15+03:00

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На Кубани селекционеры вывели новый сорт рапса «Амулет», который отличается урожайностью и повышенным содержанием омега-жирных кислот. Это заслуга ученых научно-исследовательского института масличных культур имени Пустовойта.

- Из рапса можно получить масло, которое благоприятно будет влиять на сердце и сосуды, снижать уровень холестерина. Новый сорт адаптирован к климатическим условиям всех регионов России, где выращивают это растение, - сообщили в пресс-службе администрации края.

«Амулет» проходит испытания в лаборатории ВНИИМКа (Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур). Весной уже могут пересадить в открытый грунт.

На Кубани озимым рапсом под урожай 2019 года засеяно 28,7 тысяч гектаров. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Растение используют при изготовлении рапсового масла, биотоплива, косметических средств, а также это основа для комбикорма.

ИСТОЧНИК KP.RU