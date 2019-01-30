На Кубани бывшего инспектора ГИБДД осудили за получение взяток

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-30T12:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

- На Кубани бывший инспектор безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю признан виновным в двух эпизодах получения взяток и служебных подлогах (п.«а» ч.5 ст.290, ч.1 ст.292 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Было установлено, что он вступил в преступный сговор с другими полицейскими и продавал за деньги «красивые» регистрационные номера. Также злоумышленники привлекли в преступную деятельность знакомого, который занимался поиском граждан, желающих получить за взятку регистрационные знаки.

В ноябре 2015 года в МРЭО по обслуживанию Абинского, Северского и Крымского районов обратилась женщина. Она сообщила, что хотела поставить на учет машину. Злоумышленники от ее имени составили заявление об оставлении номеров на хранении, а после, используя сфальсифицированный договор купли-продажи переоформили их на другой автомобиль.

Весной 2016 года двое обвиняемых подобным образом за взятку в 30 тысяч рублей предоставили еще один номер, в апреле за 90 тысяч рублей. Деньги злоумышленники сняли и поделили между собой.

Ранее двое бывших полицейских и местный житель были осуждены за совершение данных преступлений.

Материалы уголовного дела в отношении этого инспектора выделяли в отдельное производство. Он был объявлен в федеральный розыск. В сентябре 2018 года он сам пришел к следователю с явкой с повинной.

Приговором Абинского районного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2,6 миллионов рублей. Он лишен права занимать должности, связанные с функциями представителя власти на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU