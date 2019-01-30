2019-01-30T12:37:55+03:00
Происшествия

Из-за сообщений о «минировании» на Кубани эвакуируют больницы и школы

Правда, официальных комментариев о случившемся пока не поступало
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/sels_novФото: vk.com/sels_nov
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Волна провокаций о лжеминировании уже прошла в нескольких регионах страны. Ранее звонки стали поступать в полицию Иркутска, Омска, Улан-Удэ, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки. Из-за этого эвакуировали школы, больницы и поликлиники. На место выехали кинологи, обследовали здания, но ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

И вот, кажется, волна сообщений о «минировании» добралась до Краснодарского края. Звонки от злоумышеленников поступают на номер 02. Как стало известно «КП» - Кубань», в кубанской столице из нескольких школ эвакуировали учеников и педагогов. В частности, речь идет об учебных заведениях № 66 и 78.

- Мой ребенок сказал, что занятия были прерваны, всех попросили быстро покинуть классы и выйти на улицу. Позже, правда, сказали, что вроде были учения, - говорит один из родителей школьников.

Кроме того, эвакуировали детские сады и школы в Усть-Лабинском районе. На местах работают службы немедленного реагирования.

Официальных комментариев о случившемся от МВД региона пока нет. Стоит отметить, что за ложные сообщения предусмотрено наказание - штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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