В Сочи водитель мотоцикла врезался в бетонное ограждение

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-30T12:37:09+03:00

Его с травмами госпитализировали в больницу

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В Краснодарском крае 29 января около 2:00 в районе 179-го километра автодороги Джубга – Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 37-летний водитель мотоцикла «Кавасаки ZZR» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

- В результате происшествия водителя с травмами госпитализировали в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

Выяснилось, что ранее мотоциклист был лишен прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в Сочи водитель автомобиля марки Lada Priora ехал по улице 50 лет СССР, во дворе многоквартирного дома он сбил 6-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из подъезда.

После столкновения он не помог ребенку, а скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU