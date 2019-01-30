На Кубани определили понятие волонтёрской деятельности

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-30T14:14:13+03:00

Депутаты уточнили цели и категории людей, принимающих в ней участие

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30 января прошла семнадцатая сессия законодательного собрания Краснодарского края. На мероприятии парламентарии подкорректировали закон «О благотворительной деятельности в Краснодарском крае».

Как сообщает председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский, депутаты определили понятие волонтерской деятельности, а также они уточнили цели и категории тех, кто принимает в ней участие.

« Люди по зову души готовы помогать ближним. И таким людям власть должна всемерно помогать. Любое дело спорится лучше, если делать его вместе»,- цитирует слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко пресс-служба ЗСК.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что вице-мэр Краснодара Сергей Лузинов покинул свой пост. Он написал заявление об уходе по собстенному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU