2019-01-30T14:14:13+03:00
Общество

На Кубани определили понятие волонтёрской деятельности

Депутаты уточнили цели и категории людей, принимающих в ней участие
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
На Кубани определили понятие волонтёрской деятельностиНа Кубани определили понятие волонтёрской деятельностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

30 января прошла семнадцатая сессия законодательного собрания Краснодарского края. На мероприятии парламентарии подкорректировали закон «О благотворительной деятельности в Краснодарском крае».

Как сообщает председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский, депутаты определили понятие волонтерской деятельности, а также они уточнили цели и категории тех, кто принимает в ней участие.

« Люди по зову души готовы помогать ближним. И таким людям власть должна всемерно помогать. Любое дело спорится лучше, если делать его вместе»,- цитирует слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко пресс-служба ЗСК.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что вице-мэр Краснодара Сергей Лузинов покинул свой пост. Он написал заявление об уходе по собстенному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона
На Кубани осужденному в исправительную колонию пытались незаметно передать наркотики
Из-за сообщений о «минировании» на Кубани эвакуируют больницы и школы
В Сочи водитель мотоцикла врезался в бетонное ограждение
На Кубани бывшего инспектора ГИБДД осудили за получение взяток
На Кубани селекционеры вывели новый сорт рапса
На Кубани на железнодорожной станции нашли тело молодого человека
В Краснодаре выросла цена на услуги по уборке снега
ВТБ выдал аграриям Кубани 2,9 млрд рублей льготных кредитов
В Темрюкском районе мужчина подозревается в убийстве 91-летнего пенсионера
В парках Сочи растения готовят к курортному сезону
В Краснодаре открыли новый муниципальный спортзал для занятий единоборствами
На Кубани пограничники обнаружили незаконно установленные сети
В Усть-Лабинском районе мужчина выхватил из рук девушки телефон и скрылся