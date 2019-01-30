На Кубани осужденному в исправительную колонию пытались незаметно передать наркотики
На Кубани предотвратили передачу наркотиков одному из осужденных в исправительную колонию общего режима.
- Во время досмотра продуктовой передачи в мужском дезодоранте обнаружили два полимерных свертка общей массой около 5 грамм. Внутри находилось твердое вещество коричневого цвета. Предположительно в пакетиках находилось наркотическое вещество, а именно гашиш, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.
52-летний житель Приморско-Ахтарска пытался передать свертки 30-летнему заключенному, который отбывает наказания за распространение наркотиков.
Пакетики сотрудники исправительной колонии изъяли и отправили на экспертизу.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который принес передачу.
ИСТОЧНИК KP.RU