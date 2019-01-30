СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-30T14:09:30+03:00

В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона

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В январе в Сочи на улице Транспортной нашли мёртвых крокодила и питона. Их обнаружили работники мусороуборочной компании.

Фото животных попали в социальные сети. На кадрах запечатлен мертвых крокодил, а также свисающая из ковша мусороуборочной машины змея, похожая на питона.

В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона

Эти фотографии заинтересовали сотрудников правоохранительных органов.

- По данному факту сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку с привлечением специалистов. В ближайшее время будут установлены обстоятельства произошедшего, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp,ru сообщал о том, что в Кропоткине спасатели достали собаку, которая застряла в днище старого вагончика. Сотрудники "Кубань-СПАС" извлекли животное из-под металлоконструкции, используя шанцевый инструмент.

ИСТОЧНИК KP.RU