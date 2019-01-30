Алексей Езубов: Необходимы изменения в закон о кооперации для развития фермерства

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-30T14:28:11+03:00

На этой неделе в районах аграрного края проходят встречи с депутатом, работающим в профильном комитете

Изменить размер текста: A A

Алексея Езубова жители Кубани хорошо знают, как по участию в законопроектах в АПК, так и по помощи людям.

Алексей Езубов рассказал, что один из приоритетов на 2019 год - изменение закона о кооперации, чтобы кооперативы могли брать в банках кредиты на развитие сельхозпроизводства.

- Когда я бываю в Усть-Лабинском и других районах, фермеры и владельцы ЛПХ на встречах просят помочь в этом вопросе. Они объединяются в кооперативы, чтобы легче было обрабатывать землю. К тому же некоторые хотят не только выращивать овощи и фрукты, но и перерабатывать их, делать консервы, соки, компоты и реализовывать их. А для этого необходимы средства, - прокомментировал Езубов.

Действительно, сегодня в крае активно создаются кооперативы, которые имеют большие шансы эффективно хозяйствовать при благоприятных условиях. И кредитование со стороны банков, о котором говорит депутат, - одно из них.

ИСТОЧНИК KP.RU