На Кубани собираются улучшить качество местного вина

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-30T14:35:37+03:00

Для этого в закон о виноградарстве и производстве продуктов переработки внесут некоторые изменения

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30 января прошла семнадцатая сессия законодательного собрания Краснодарского края. На ней приняли в первом чтении документ о корректировке закона о виноградарстве и производстве продуктов переработки.

Изменения помогут улучшить качество местного вина. Помимо этого поправки наделят дополнительными полномочиями региональную дегустационную комиссию. Предположительно, ее члены вместе с союзом производителей винограда и вина, представителями саморегулируемых организаций виноградарей, виноделов и субъектов агропромышленного комплекса будут оценивать кубанскую винодельческую продукцию. Результаты каждый желающий сможет увидеть на сайте местного Минсельхоза.

- Расширение полномочий дегустационной комиссии в крае позволит активнее продвигать нашу винодельческую продукцию далеко за пределы Кубани, - цитирует слова председателя ЗСК Юрия Бурлачко пресс-служба кубанского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU