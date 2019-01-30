2019-01-30T14:54:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре сбили 56-летнюю женщину

Обстоятельства ДТП устанавливаются
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре сбили 56-летнюю женщинуВ Краснодаре сбили 56-летнюю женщинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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29 января в Краснодаре на улице Благоева напротив дома № 17 произошло ДТП, в результате которого пострадала 56-летняя женщина.

- По предварительным данным, 35-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля марки Opel Astra, выезжал со двора. Поворачивая налево, он не заметил пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате происшествия пешеход получил травмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомим, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи водитель на Lada Priora сбил 6-летнюю девочку. После столкновения он не помог ребенку, а скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии девока получила ушибленные раны мягких тканей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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