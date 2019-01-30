2019-01-30T15:26:49+03:00
Происшествия

В аэропорту Краснодара ограбили мужчину

Он забыл кошелёк в зале ожидания, и его присвоил себе житель Приморско-Ахтарского района
Татьяна СМИРНОВА
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В аэропорту Краснодара ограбили мужчинуВ аэропорту Краснодара ограбили мужчину
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В январе в аэропорту Краснодара обокрали местного жителя.

- К транспортным полицейским обратился мужчина и рассказ о том, что забыл кошелек в зале ожидания. Когда он вернулся за вещью, ее уже не было на месте, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители немедленно проверили камеры видеонаблюдения. На них видно, что забытый краснодарцем кошелек замечает мужчина. Потом он садится рядом с вещью, берет ее в руки и забирает из нее денежные средства. После этого мужчина забирает свои вещи идет к стойке регистрации.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Приморско-Ахтарского района. Мужчину задержал, изъяли у него украденные деньги и вернули их владельцу.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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