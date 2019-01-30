В аэропорту Краснодара ограбили мужчину
В январе в аэропорту Краснодара обокрали местного жителя.
- К транспортным полицейским обратился мужчина и рассказ о том, что забыл кошелек в зале ожидания. Когда он вернулся за вещью, ее уже не было на месте, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Правоохранители немедленно проверили камеры видеонаблюдения. На них видно, что забытый краснодарцем кошелек замечает мужчина. Потом он садится рядом с вещью, берет ее в руки и забирает из нее денежные средства. После этого мужчина забирает свои вещи идет к стойке регистрации.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Приморско-Ахтарского района. Мужчину задержал, изъяли у него украденные деньги и вернули их владельцу.
По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU