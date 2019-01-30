2019-01-30T16:33:51+03:00
Происшествия

В Новороссийске сотрудника МЧС подозревают в получении взятки

За 80 тысяч рублей он закрыл глаза на нарушения противопожарных правил
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске сотрудника МЧС подозревают в получении взяткиВ Новороссийске сотрудника МЧС подозревают в получении взятки
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В Новороссийске в отношении заместителя начальника управления надзорной деятельности краевого ГУ МЧС возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в получении взятки.

- По данным следствия, в октябре 2015 года подозреваемый проводил плановую проверку коммерческой организации, которая занимается строительными работами. В результате он выявил ряд нарушений противопожарных правил. Тогда сотрудник МЧС предложил руководителю организации заплатить ему 80 тысяч рублей за привлечение его к административной ответственности по статье, предусматривающей меньшее наказание и штраф. Директор согласился, - об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Данный случай раскрыли во время служебной проверки, проведенной сотрудниками Главного управления собственной безопасности МЧС России. Об этом сообщили правоохранителям.

Подозреваемого задержали. В настоящее время следствие проверяет причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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