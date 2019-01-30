СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-30T16:32:41+03:00

На Кубани три пьяных парня украли автомобиль местного жителя и сожгли его

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На Кубани три парня украли автомобиль и сожгли его.

- В отделение полиции обратился местный житель. Он сообщил о том, что вечером припарковал свой автомобиль ВАЗ-21150 во дворе многоквартирного дома, а утром не обнаружил его на месте, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские нашли машину на одной из проселочных дорог района. Она была выгоревшей.

Подозреваемых в краже автомобиля и его порче задержали недалеко от места преступления и доставили в участок. Ими оказались 19-летний местный житель и два его 20-летних знакомых.

Как сообщают правоохранители, парни признались в совершении преступления. Они рассказали, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали автомобиль, чтобы покататься. Когда машина застряла в грязи, молодые люди решили оставить ее, чтобы скрыть следы преступления, подожгли салон машины зажигалкой и сбежали. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Позже пострадавший снова обратился к полицейским. Он рассказал, что из-за дождей он не смог забрать автомобиль. А когда через два дня пришел за ним, то его уже не было на месте. Полицейские обнаружили обгоревший 700-килограммовый кузов в местном пункте приема металла.

Полицейские обнаружили обгоревший 700-килограммовый кузов в местном пункте приема металла.

- Автомобиль изъяли и вернули законному владельцу. 20-летнего подозреваемого задержали. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет, - об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU