СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-30T16:55:43+03:00

Житель Кубани почти год прятал пятилетнего сына от его матери

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В марте прошлого года прошел суд, на котором бывшие супруги боролись за право воспитывать своего пятилетнего сына. В результате было принято решение, что мальчик останется с матерью. Однако отец не отвал ей ребенка почти год.

- Мужчина предъявлял больничные листы, подавал в суд апелляции, а также отказывался пускать в свой дом судебных приставов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Ребенка искали на Кубани и в Адыгеи, в месте, где проживают родственники мужчины. Правоохранители опрашивали соседей. В результате им удалось узнать, что 29 января мальчик будет в доме своего отца в Приморско-Ахтарске.

- Спасатели «Кубань-СПАС» вместе с сотрудниками правоохранительных органов вскрыли дверь частного дома (на это у них было разрешение), и обнаружили ребенка с бабушкой, - сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

В дальнейшем с мальчиком беседовал психолог. После этого ребенка предали матери.

ИСТОЧНИК KP.RU