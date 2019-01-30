Глава региона поручил увеличить уровень газификации Абинска до 80%

СЕГОДНЯ 17:20 2019-01-30T17:20:59+03:00

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Во время личного приема граждан Вениамину Кондратьеву поступили вопросы о благоустройстве территорий и ремонте социальных объектов.

В ходе мероприятия к главе региона обратился житель Абинска. Он сообщил о том, что в северо-восточной части города нет газа. Глава Абинского района отметил, что уровень газификации территории составляет около 65%.

- К сожалению, еще остались населенные пункты, где людям приходится топить дровами. Но мы постепенно исправляем эту ситуацию. Подготовьте проектно-сметную документацию, чтобы газификация Абинска была как минимум 80%, - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Данную проблему глава региона поручил решить местному министерству ТЭК и ЖКХ.

Также на мероприятии затронули проблемы в социальной сфере. Жительница краевой столицы сообщила, что строительство школы на улице М. Цветаевой приостановлено. По словам Евгения Первышова, это произошло из-за того, что проект пересматривают и корректируют.

Кондратьев поручил решить данную проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU