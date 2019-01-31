Кубанцы стали покупать более дорогие смартфоны и избегать кредитов

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-31T13:41:11+03:00

Компания МТС подвела итоги прошлого года по розничной сети и сделала несколько интересных выводов о предпочтениях жителей региона

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Скажем, смартфонов в розничной сети МТС в Краснодарском крае стали покупать почти на 50 % больше, чем в 2017 году. К таким выводам пришли специалисты компании, проанализировал свои продажи за 2018 год.

Кстати самый высокий прирост продаж у смартфонов стоимостью 30 000 до 40 000 рублей. Их выбирают чаще остальных.

Противоположная ситуация с бюджетными телефонами. Продажи смартфонов стоимостью до 10 тысяч в розничной сети МТС за год сократились на 10 процентов. Всему виной ограниченный функционал таких устройств. Они работают медленно, не «тянут» приложения и игры.

Ключевые бренды, востребованные в салонах МТС – Honor/Huawei, Samsung и Apple. А самым покупаемым стал Honor 9 Lite за 14 тысяч рублей. Большой безрамочный дисплей позволяет смотреть фото и видео в любое удобное время. Расширенный функционал модели и выгодная цена сделали свое дело.

Причем, чаще всего жители Кубани брали телефоны за наличные. Покупка смартфонов в кредит в розничной сети МТС в 2018 году снизилась в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU