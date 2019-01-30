Пираты освободили новороссийского моряка, которого взяли в плен в Гвинейском заливе
2 января в Гвинейском заливе корсары напали на судно «MSC Mandy». На борт высадились около 10 вооруженных головорезов. Два часа они грабили команду, а затем забрали с собой шесть членов экипажа. Среди них оказался и новороссиец - третий помощник капитана корабля Александр Симонов.
Выяснилось, что 8 января разбойники уже вышли на связь с судовладельцем контейнеровоза, чтобы выставить свои требования по обмену моряков. Переговоры не продлились и трех недель. 30 января стало известно, что всех пленных освободили.
- Шестеро российских моряков с контейнеровоза «Mandy», которых пираты взяли в плен, освобождены, — сказали в посольстве России в Нигерии. – Все члены экипажа в безопасности, скоро они вернутся на родину.
Когда прибудут моряки и другие подробности дипломаты комментировать отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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