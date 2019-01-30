В Сочи снесли четыре незаконно построенных объекта

СЕГОДНЯ 17:45 2019-01-30T17:45:10+03:00

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В центральном районе Сочи снесли четыре незаконно построенных объекта.

- Один из объектов - четырехэтажное здание . Оно расположено на улице Виноградной, его площадь 1 тыс. 248 кв. м, другой – комплекс капитальных конструкций на улице Ландышевой общей площадью 2 тыс. 227 кв. м. Помимо этого разобрали автосервис на перекрестке Виноградной и Целинной и торговый павильон на Абрикосовой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

На незаконных застройщиков подала в суд мэрия Сочи. Злоумышленников привлекли к административной ответственности.

Объекты нарушители снесли сами. За процессом работ следили судебные приставы и администрация города-курорта.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре власти планируют построить 11 новых школ и детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU