В Динском районе столкнулись трактор и иномарка
30 января около 10 часов утра на трассе станица Динская — Агроном произошла авария.
- По предварительным данным, водитель трактора поворачивал налево и должен был уступить дорогу легковом автомобилю марки Lada Vesta. Но он не сделал этого. В результате произошло столкновение и трактор перевернулся на бок, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Динском районе столкнулись трактор и иномарка
В аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили в местную больницу.
Напоминим, ранее сайт kuban.kp.ru. сообщал о том, что 42-летнего жителя краевой столицы отдадут под суд за устроенное пьяное ДТП, которое произошло 20 мая 2018 года. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть двоих человек.
ИСТОЧНИК KP.RU