СЕГОДНЯ 18:04 2019-01-30T18:05:18+03:00

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30 января около 10 часов утра на трассе станица Динская — Агроном произошла авария.

- По предварительным данным, водитель трактора поворачивал налево и должен был уступить дорогу легковом автомобилю марки Lada Vesta. Но он не сделал этого. В результате произошло столкновение и трактор перевернулся на бок, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Динском районе столкнулись трактор и иномарка

В аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили в местную больницу.

Напоминим, ранее сайт kuban.kp.ru. сообщал о том, что 42-летнего жителя краевой столицы отдадут под суд за устроенное пьяное ДТП, которое произошло 20 мая 2018 года. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть двоих человек.

ИСТОЧНИК KP.RU