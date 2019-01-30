В школах Кубани ограничат время пользования телефонами и планшетами

СЕГОДНЯ 18:17 2019-01-30T18:19:33+03:00

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Со звенящими гаджетами на уроках как среди учеников, так и учителей сражаются постоянно. И только на ЕГЭ для электроники предусмотрены специальные контейнеры, чтобы будущий абитуриент не умудрился списать. Но с января этого года во всех школах края будут по-своему бороться с гаджетами, которые мешают детям учиться.

- Никакого запрета на электронику нет, это сделать невозможно, речь идет об ограничении, чтобы не мешать учебе, - говорит замначальника управления образования Тихорецкого района Ирина Скорищенко. – Краевой приказ министерства образования, науки и молодежной политики края «Об упорядочении организации режима работы общеобразовательных школ» был принят 20 декабря 2018 года. Он дает возможность школам края принимать свои положения о мобильных телефонах и планшетах, которыми пользуются ученики на уроках. У каждой школы свои требования. Например, перед занятиями дети могут сдавать свои телефоны как на ЕГЭ в специальные контейнеры. В другом учреждении ученики делают это, когда приходят в школу и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU