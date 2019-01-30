СЕГОДНЯ 18:54 2019-01-30T18:54:24+03:00

На Кубани до 2024 года приобретут свыше 1 тыс. единиц оборудования для лечения онкобольных

Благодаря «Борьбе с онкологическими заболеваниями» количество смертей от рака смертность снизится на 5,4%

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30 января в Краснодаре прошло обсуждение реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». На мероприятии присутствовала вице-губернатор региона Анна Минькова. Она отметила, что в рамках проекта «Здравоохранение» в регионе началась реализация семи краевых проектов.

- Смысл данных работ, чтобы изменить идеологию системы здравоохранения, и в конечном итоге, уже после 2024 года — всю архитектуру отрасли, - подчеркнула заместитель главы края.

Согласно национальному проекту, через пять лет необходимо снизить смертность в России на 230 тыс. человек.

- Нам необходимо изменить подходы к лечению. Я прошу сегодня внедрить клинические рекомендации, протоколы лечения по каждому направлению профильной медпомощи, начиная с краевых больниц и заканчивая ФАПами и амбулаториям», - отметила Минькова.

Также на мероприятии вице-губернатор остановилась на «Борьбе с онкологическими заболеваниями». Благодаря этому проекту количество смертей от рака через пять лет должна снизиться на 5,4% — до 180 на 100 тыс.человек.

В 2019 году десять Центров амбулаторной онкологической помощи организуют в Анапе, Армавире, Кропоткине, Белореченском, Выселковском, Крымском, Лабинском, Ленинградском, а также в Динском и Ейском районах. Это поможет достичь поставленной цели.

В рамках проекта планируют приобрести 183 единицы эндоскопического оборудования, 150 аппаратов ИВЛ, 56 аппаратов УЗИ, 35 единиц лабораторного оборудования, 31 рентгеновский аппарат, 13 компьютерных томографов, 10 магнитно-резонансных томографов.

ИСТОЧНИК KP.RU