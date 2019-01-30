На Кубани осудили старшего сержанта за превышение полномочий с применением насилия

СЕГОДНЯ 19:26 2019-01-30T19:26:27+03:00

Его лишили свободы сроком на два года

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На Кубани старшего сержанта Малика Абдуллаева осудили за превышение полномочий с применением насилия.

- По данным следствия, обвиняемый служил по контракту в воинской части Адлерского района и был командиром отделения. 8 июля прошлого года он нанес электрошокером около 13 электрических импульсов тока рядовому Ф. за то, что он пошел в магазин без его разрешения. Помимо этого 10 июля того же года он избил того жн парня за то, что он не написал за него конспект, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщила следователь по особо важным делам военного Следственного Управления СК РФ по ЮФО Диана Еловская.

За превышение полномочий с применением насилия сочинский гарнизонный военный суд признал Малика Абдуллаева виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани бывшего инспектора ГИБДД осудили за получение взяток.

ИСТОЧНИК KP.RU