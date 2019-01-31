2019-01-31T07:22:58+03:00
Общество

В Геленджике возле корабля Rio проведут уборку

В акции может принять участие каждый желающий
Татьяна СМИРНОВА
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В Геленджике возле корабля Rio проведут уборкуВ Геленджике возле корабля Rio проведут уборку
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2 февраля в Геленджике пройдёт экологическая акция, в рамкам которой будет проведена уборка мусора возле севшего на мель корабля Rio.

Как сообщают организаторы мероприятия, каждый день к судну приходит множество людей, от этого количество мусора на побережье растёт. Их задача - собрать его и передать на местный полигон ТБО на сортировку и размещение.

В экологической акции участие может принять каждый желающий. Для этого нужно прийти к кораблю к десяти часам утра.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 декабря Rio попал в сильный шторм. В результате у судна оторвался якорь, и оно село на мель. С тех пор корабль стал местной достопримечательностью. Однажды жители Кубани, которые хотели посмотреть на корабль, потерялись в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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