В Краснодаре мужчину оштрафуют за создание стихийной свалки

СЕГОДНЯ 07:40 2019-01-31T07:40:02+03:00

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В Краснодаре мужчина создал стихийную свалку в Пашковском районе на пересечении улиц им. Ярославского и им. Крупской. Об этом сообщил местный житель. Он прислал в специальный раздел на портале администрации города фотографию с мусором, рассказывают в пресс-службе мэрии.

Сотрудники УМВ России по Краснодарскому краю провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался 51-летний житель Апшеронского района, который работает водителей на местном метальном производстве.

В результате сотрудники депортамента, специалисты администрации Карасунского округа, а также сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с руководителем предприятия, а на водителя составили протокол об административном правонарушении и обязали его убрать весь мусор.

Размер выплат определят 31 января на заседании межведомственной комиссии в администрации Карасунского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU