СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-31T08:10:01+03:00

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30 января в Сочи на улице Несебрской загорелся торговый центр «Гранд-Марина».

- Около семи часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о пожаре. На указанное место отправился отряд спасателей. Посетителей торгового центра немедленно эвакуировали. В ликвидации возгорания задействовали шесть человек личного состава МЧС России, а также две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание в щитовой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи загорелся торговый центр.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 28 января около шести часов вечера в краснодарском посёлке Знаменском произошёл пожар, в котором пострадал один человек. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU